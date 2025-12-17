Adıyaman'ın 'Polis Emel'i hayata gözlerini yumdu
Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:20

Adıyaman’da herkesin yakından tanıdığı “Polis Emel” olarak bilinen zihinsel engelli Emel Şahan, geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 21 Kasım 2025 günü Atatürk Bulvarı, Adliye Sarayı önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki Emel Şahan'a, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Emel Şahan, yoğun bakıma alındı. 27 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Emel Şahan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahan'ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından morga kaldırılırken, Adıyamanlılar sosyal medya hesaplarından polis Emel için taziye mesajları yayınladı.

