Adli emanet soygununa şafak baskını! Firari memurun eşinin ailesi gözaltında

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, firari Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ile altınların yüklendiği araçta bulunan kişi gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelendiğinde, çalınan altınların taşındığı araca eşlik eden bir şüpheliyle, altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi emniyete götürüldü.