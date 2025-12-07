Haberler Yaşam Haberleri Adli emanet soygununa şafak baskını! Firari memurun eşinin ailesi gözaltında
Son dakika haberi... Adli emanet deposundaki altın vurgununda düğmeye basan savcılık, firari memur Erdal Timurtaş’ın aile bireylerinin de aralarında olduğu 10 kişiyi şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Örgütlü olduğu değerlendirilen yapının diğer ayaklarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposunda ortaya çıkan çaplı büyük 147 milyon liralık altın vurgununun ardından polis bu sabah 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Yurt dışına kaçan depo görevlisi Erdal Timurtaş'ın izini süren ekipler, soygunun ardından harekete geçen aile bireylerini ve işbirlikçileri hedef aldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, firari Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ile altınların yüklendiği araçta bulunan kişi gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelendiğinde, çalınan altınların taşındığı araca eşlik eden bir şüpheliyle, altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi emniyete götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerin organize bir yapı içinde ve planlı şekilde hareket ettiğini değerlendirirken yurt dışında firari olan Erdal Timurtaş'ın bağlantılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

