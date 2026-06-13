Adlı emanet soygununda 2 kişi teslim oldu

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki soygunla ilgili 2 kişi teslim oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, şüphelilerden M.E. ve M.S. Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Tutuklanmalarının ardından serbest bırakılan 2 şüpheli, Gürcistan sınır kapısına gelerek teslim oldu. Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T.'nin geçtiğimiz yıl sonunda 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.