Adli emanetteki zehir vurgununa büyük ceza

Van'ın Erciş Adliyesi'nde İdari İşler Müdürü olarak görev yapan ve 2017 yılında 'zimmet' suçundan cezalandırılıp uzaklaştırma alan, daha sonra tekrar göreve dönen Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı belirlenmişti. Akılllara durgunluk veren olayda savcılara sahte evrak imzalatarak hesabına para geçiren Zeytun Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada hakim karşısına çıktı. Zeytun yargılandığı mahkemede, 2005'ten beridir Erciş Adliyesi'nden 15 kez uyuşturucu çıkarıp sattığını itiraf etti.

YILLARCA ADLİ EMANETTEKİ EROİNLERİ SATMIŞ

Erciş Adliyesi İdari İşler Müdürü Metin Zeytun'un adli emanetteki uyuşturucuları sattığı, polisin 20 Nisan 2019'da yaptığı bir operasyonda ortaya çıkmıştı. Zeytun, 16 kilo uyuşturucuyu satmaya götürürken, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Skandal olaya ilişkin genişletilen soruşturma kapsamında Zeytun'un adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri yıllardır sattığını, ayrıca savcılara sahte evrak imzalatarak adliyenin hesabındaki paraları da zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

ADLİYEDEN 4 TON UYUŞTURUCU ÇIKARTTI

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Zeytun ve yardım ettiği belirtilen Metin Demez hakkında 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama', 'Zimmet' Ve 'Kamu Görevlisinin Resmi Bölgede Sahteciliği' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemede heyet karşısına çıkan tutuklu sanıklar adliyede çaycılık yapan Metin Demez yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Zeytun'un emrinde çalışan, başında 3 amir bulunan biri olduğunu ifade eden Demez, "Bize her türlü işi yaptırıyorlardı. Ben Metin Zeytun'un arabadaki torbaları, emanette bulunan uyuşturucularla değiştirdiğini bilmiyordum. Bu şahıs, 2011 yılından beri adliyeden 4 tona yakın uyuşturucu çıkarttı. Bunu yaparak para kazandı" diye konuştu. Soruşturma aşamasında, Zaytun'un dışarı çıkardığı yüzlerce kilo uyuşturucunun yerine un dolu çuvallar değiştirdiği de saptandı.

SANIKLARA REKOR CEZA YAĞDI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Metin Zeytun'a 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Zimmet', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından toplamda 51 yıl hapis ve 500 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Hakan Gümüştay, Metin Demez ve Halit Tekçe ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ayrı ayrı 26 yıl 8 ay hapis ve 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.