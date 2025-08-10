ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2025 | Adli tatil ne zaman, hangi gün bitiyor ve hangi davalara bakılacak?

Adli tatil boyunca görülebilen diğer dava ve işler arasında şu dosyalar da yer almaktadır:

Keşif yapılması gereken acil işler

Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik başvurular

İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar

Bunlara ek olarak, tarafların başvurusu üzerine mahkeme tarafından ivedi görülmesine karar verilen diğer işler de adli tatil süresince karara bağlanabilmektedir. Bu şekilde, kamu düzenini veya bireylerin temel haklarını etkileyen konularda adli süreçler aksamadan devam etmektedir.