ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2025 | Adli tatil ne zaman, hangi gün bitiyor ve hangi davalara bakılacak?

Adli tatil ne zaman, hangi gün bitiyor soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adli tatil 20 Temmuz tarihinde başladı. Adli tatil sürecinde ise yalnızca, nöbetçi mahkemeler görev yaparken, rutin duruşmalara ve işlemlere adli tatil bitimine kadar ara veriliyor. Peki, Adli tatil ne zaman, hangi gün bitiyor?
ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi uyarınca adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlıyor ve 31 Ağustos'ta sona eriyor. Buna göre, 2025 yılında da adli tatil 31 Ağustos'ta tamamlanacak ve yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu dönemde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yaparken, rutin duruşmalara ve işlemlere adli tatil bitimine kadar ara veriliyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?
Adli tatil süresince, mahkemelerde yalnızca ivedilik arz eden ve kanunen istisna sayılan dava ve başvurulara bakılmaktadır. Bu süreçte görülen davalar ve işlemler şunlardır:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
İşçiler tarafından açılan davalar
Ticari defterlerin veya kıymetli evrakların kaybına ilişkin başvurular
Çekişmesiz yargı işleri
Bu tür davalar dışında kalan tüm yargılamalar adli tatil sonuna kadar ertelenir.
Adli tatil boyunca görülebilen diğer dava ve işler arasında şu dosyalar da yer almaktadır:
Keşif yapılması gereken acil işler
Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine yönelik başvurular
İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalar
Bunlara ek olarak, tarafların başvurusu üzerine mahkeme tarafından ivedi görülmesine karar verilen diğer işler de adli tatil süresince karara bağlanabilmektedir. Bu şekilde, kamu düzenini veya bireylerin temel haklarını etkileyen konularda adli süreçler aksamadan devam etmektedir.