ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI İLANI: 2025 Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman ve nasıl başvurulur, koşulları neler?

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:



a) Türk vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 05 Kasım 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.