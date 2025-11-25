Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu: Böcek ailesinin ölümünde güçlü fosfin bulgusu!

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu. İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi.