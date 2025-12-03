Adliye emanet kasasından 25 kg altın, 50 kg gümüş çalındı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı.Olay adliyede çalışan Erdal T.'nin işe gelmemesiyle ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen savcı, sorumluluğu Erdal T.'ye ait olan kasaları açtırdı. Kasaların boş olduğu görüldü. Adli emanet büroda kâtip olarak çalışan ve eşi Esma T. ile birlikte 19 Kasım'da İngiltere'ye kaçtığı tespit edilen Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adli emanet büroda sorumlu savcının ise Yenidoğan Çetesi soruşturma savcısı Yavuz Engin olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Kemal D. gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, adliyedeki özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin telefonlarının HTS kayıtları istendi. Kamera çalışmaları sürerken çalınan emanetlerin, göçmenlerin altın kaçakçılığıyla ilgili olduğu ve değerlerinin yaklaşık 150 milyon TL'yi bulduğu belirlendi.