Adliye soygununda flaş gelişme! Kemal Demir’in ifadesine SABAH ulaştı! “Erdal’ın kumar borçları var herkes biliyor”

"KUMAR BORÇLARI VAR"

Kemal Demir ifadesinde şunları söyledi: "Ben suçsuzum, Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayı emanetten sorumlu savcıya ben haber verdim. 28 yıldır memurum. 14 senedir bu adliyede adli emanette memurum. Bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var herkes biliyor. Bir çok memurdan borç alıp vermediği var. WhatsAp grubuna 'beni yalnız bırakın, aramayın sormayın' şeklinde mesaj attı. Sonra WhatsAppı sildi. İntihar etmesinden korktum. Memur arkadaşlar evine gidip iyi oldugunu gördüler. Erdal'ı babasının yanında buldular. Beni görüntülü aradılar. 1 Aralık'ta tekrar gruba 'evi sattım. Karımdan ayrıldım.' diye mesaj attı"