Giriş Tarihi: 4.12.2025 19:32 Son Güncelleme: 4.12.2025 19:39

Adliye soygununda flaş gelişme! Kemal Demir’in ifadesine SABAH ulaştı! “Erdal’ın kumar borçları var herkes biliyor”

Büyükçekmece adliyesinde geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı soruşturmasında adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş, emanet bürosunda katip olarak çalışan işçi Erdal Timurtaş tarafından çalındı. Erdal Timurtaş öğretmen olan eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla İngiltere’ye kaçtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Demir emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine getirildi. Demir’in adliyedeki savcılık ifadesine SABAH ulaştı. Demir, ““Erdal’ın kumar borçları var. Herkes biliyor. WhatsApp grubuna 'beni yalnız bırakın, aramayın sormayın' şeklinde mesaj attı” dedi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin Kemal Demir adında bir şüpheli gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adli emanet büroda katip olarak çalışan ve eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilen ve aslen Malatyalı olan Erdal Timurtaş ve eşi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasıyla çıkardığı tespit edilirken Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına ise, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi.

KEMAL DEMİR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Demir ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir'in adliyede verdiği savcılık ifadesine SABAH ulaştı.

"KUMAR BORÇLARI VAR"

Kemal Demir ifadesinde şunları söyledi: "Ben suçsuzum, Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayı emanetten sorumlu savcıya ben haber verdim. 28 yıldır memurum. 14 senedir bu adliyede adli emanette memurum. Bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var herkes biliyor. Bir çok memurdan borç alıp vermediği var. WhatsAp grubuna 'beni yalnız bırakın, aramayın sormayın' şeklinde mesaj attı. Sonra WhatsAppı sildi. İntihar etmesinden korktum. Memur arkadaşlar evine gidip iyi oldugunu gördüler. Erdal'ı babasının yanında buldular. Beni görüntülü aradılar. 1 Aralık'ta tekrar gruba 'evi sattım. Karımdan ayrıldım.' diye mesaj attı"

