Adliyede avukatın burnu kırılmıştı: Sanıklar ilk kez hakim karşısında!

Olay 8 Mart tarihinde Bakırköy Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A. karar duruşmasında 15 yıl hapis cezası aldı. Cezanın açıklanmasının ardından sanığın oğlu M.E.A., duruşma salonundan çıkan mağdur avukatı Mehmet Hakkı Ç.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Saldırının ardından burnu kırılan avukata ilk müdahale adliye koridorunda yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Muhammed E. A. ile Koray E.A. hakkında "basit tehdit", "hakaret" ve kasten yaralama suçlarından toplam 3 yıl 3'er aydan 9 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarpıtılması talep edildi.

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Muhammed E.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken tutuksuz sanık Koray E.A. geldi. Duruşmada müşteki Mehmet Hakkı Ç. ve avukatı hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu avukatları ve Adana Barosu adına avukat Mehmet Emin Döş gelerek davaya katılma talebinde bulundular.

"BEN VURMADIM, SADECE AYIRMAYA ÇALIŞTIM"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuksuz sanık Koray E.A., olay günü müşteki avukat Mehmet Hakkı Ç.'ye vurmadığını belirterek "Salondan çıktıktan sonra babamın ceza aldığını öğrenince abim bir anlık öfke ile müştekinin üzerine yürüdü ve yumruk attı. Ben sadece ayırmaya çalıştım. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.

"OLAYIN ŞOKU İLE AVUKATA YUMRUK ATTIM, KASITLI VURMADIM"

Tutuklu sanık Muhammed E.A. ise " Olay günü duruşma bittikten sonra müşteki avukat duruşmadan gülerek çıktı. Bende anneme davanın sonucunu sordum. Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla müşteki avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım. Hakaret ve tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"YERE DÜŞTÜĞÜMDE TEKME VE YUMRUKLAR DEVAM EDİYORDU"

Müşteki Mehmet Hakkı Ç. duruşmadaki beyanında "Dosyayı ben takip ediyordum. Mağdur çocuk ve ailesi önceleri şikayetçiydi. Ancak daha sonra sanığın çocukları, mağdur çocuğu sıkıştırmışlar. Şikayetini geri alması yönünde baskı yapmışlar. Çocuğun annesi bu durumu bana iletti. Duruşmadan önceki gün şu an SEGBİS sistemindeki sanık beni aradı. Bana 'Sen duruşmaya gelecek misin, baskı var diyormuşsun şeklinde tehditkar konuştu. Sanık bana 'çakal' deyip telefonu kapattı. Ertesi gün duruşmaya gittim. Her iki sanık da ben otururken yanıma geldi. Ben sanığın çocukları olduğunu anladım. Benim direkt yüzüme bakarak 'Seninle birazdan görüşeceğiz' dediler. Daha sonra duruşmaya girdik. Duruşmada tehdit edildiğimi heyete ilettim. Duruşmadan çıktıktan sonra çocuk istismarı derneğine duruşmanın gelişimi ve sonucu hakkında bilgi verirken, suratıma 2 kez yumruk atıldı. Ben yere düştüm elim yüzüm kan içindeydi. Yere düştüğümde tekme ve yumruklar devam ediyordu. Davacı ve şikayetçiyim" dedi. Müşteki avukatı saldırı anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet Savcısı ise delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tutuklu sanık M.E.A'nın tahliye edilmesini talep etti.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, olay anına ilişkin görüntülerin, incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme tutuklu sanık M.E.A'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme İstanbul Barosu, Adana Barosu ve Barolar Birliğinin duruşmalara katılma taleplerini redderek duruşmayı erteledi.