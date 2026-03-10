Haberler Yaşam Haberleri Adliyede çalışan kadın kâtibe videolu şantaj
Giriş Tarihi: 10.03.2026

İstanbul'da bir adliyede kâtip olarak çalışan M.A.'yı yatırım vaadiyle dolandırdığı ve ilişki görüntüleriyle şantaj yaptığı öne sürülen Halil K. (34) hakkında dava açıldı. İddiaya göre Halil K. ile sosyal medyada tanışan M.A. arasında duygusal bir ilişki başladı. Halil K. daha sonra yurtdışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından toplam 232 bin lira aldı. Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca Halil K. hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Halil K., iddiaya göre M.A.'yı adliyede bir odada yaşadıkları ilişki anlarına ilişkin gizli görüntüleri, şikâyetini geri çekmemesi halinde ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit etti. Halil K., ifadesinde M.A.'ya attığı mesajları hatırlamadığını ve aralarında duygusal ilişki olmadığını öne sürdü. Halil K., telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını söyledi. 'Şantaj' suçundan sabıkalı olan Halil K. hakkında yine "şantaj" suçundan dava açıldı.

