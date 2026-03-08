Adliyelerde “Çocuk Suçları Bürosu” adı “Çocuk Bürosu” olarak değişiyor

Adliyelerde çocuklara ilişkin soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı ifadelerin çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla örtüşmediği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yapıldı. Başvuruda, "çocuk suçları bürosu" gibi ifadelerin çocukların toplumsal açıdan damgalanmasına veya dışlanmasına yol açabileceği değerlendirmesi yer aldı.

KDK İNCELEME BAŞLATTI

Başvuruyu değerlendirmeye alan Kamu Denetçiliği Kurumu, konuyla ilgili olarak ilgili idarelerden bilgi ve belge talep etti. Yapılan incelemede çocuk adalet sistemine ilişkin uygulamalar; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde ele alındı. Değerlendirmelerde çocukların üstün yararının gözetilmesi ve ayrımcı ya da ötekileştirici ifadelerden kaçınılması ilkeleri esas alındı.

BAKANLIKTAN BAŞSAVCILIKLARA TALİMAT

Adalet Bakanlığı'nın KDK'ya ilettiği yanıtta, Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde çocuklara ilişkin işlemleri yürüten birimlerin mevzuatta "çocuk bürosu" olarak adlandırıldığına dikkat çekildi. Ancak uygulamada bazı adliyelerde tabela ve yönlendirme ifadelerinde farklı isimlerin kullanılabildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu tespit üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıyla, söz konusu birimlerin "çocuk bürosu" adıyla anılması, adliye içindeki tabela ve yönlendirmelerin buna uygun şekilde düzenlenmesi ve resmi yazışmalarda da aynı terminolojinin kullanılmasının gerektiği bildirildi.