Adnan Göktürk’ün adı memleketinde adı yaşatılacak

Giriş Tarihi: 18.04.2026 15:02

Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adnan Göktürk Yeşil’in adı Osmaniye’de yaşatılacak.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verilen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in adı memleketi Osmaniye'de yaşatılacak.

Tek evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Sonay-Abdullah Cevdet Yeşil çiftine başsağlığı dileyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "'Bir tek evladım vardı' diyen babamızın sözleri ve annemizin acısı yüreklerimizi dağladı. Ruhu şad, mekânı cennet bahçeleri olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Yavrumuzun adını Osmaniye'de yaşatılacak" dedi.

Öte yandan UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu hayatını kaybeden Adnan Göktürk'ün Yeşil'in ailesini ve mezarını ziyaret edip, mezarının üzerine çok sevdiği Galatasaray formasını bıraktı. Duygusal anlar yaşandığı ziyarette acılı anne Sonay Yeşil, oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak olduğunu ifade etti. Öğretmen baba Abdullah Cevdet Yeşil de, "Oğlumun en büyük isteklerinden biri, Galatasaray stadına gidip orada bir maç seyretmekti, ama olmadı" diye konuştu.

