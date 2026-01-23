Haberler Yaşam Haberleri Adnan oktar suç örgütünün kilit ismi Bodrum’da yakalandı
Adnan oktar suç örgütünün kilit ismi Bodrum’da yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanırken, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 22 yıl 6 ay ve toplamda 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde saklandığı adrese operasyon düzenlenen Dayanık gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dayanık'ın buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor.

Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen Serdar Dayanık hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca Dayanık'ın farklı suçlardan toplamda 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

