Adnan Oktar’a şok ceza 8 bin 658 yıl hapis

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını birçok suçtan ağır cezalara mahkûm etmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 15 Mart 2022'de kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti. Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuştu. İstinafın bozma kararının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılamasına 6 Eylül'de başlanmıştı.Dün Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada sanıklar hakkında kararlar açıklandı. Mahkeme Başkanı karardan önce, "İstinaf mahkemesi verdiği kararında örgüt ve cinsel suçlar üzerinde daha yoğun bir denetim yapmış. Örgüt hususunun var olduğunu kabul etmiş, cinsel suçlarda ise genel olarak bu eylemin rıza dahlinde olduğunu kabul etmiş. Biz, cinsel suçlara ilişkin mağdurların çok azında bu suçun mağduru olmadığı, suçun oluşmadığı kanaatine vardık. Bu halde mahkememiz cinsel suçlarda irade fesadı olduğunu ve örgütün varlığını kabul etti" dedi. Mahkeme, Adnan Oktar'ı 'Örgüt yöneticiliği', 'Cinsel istismar', 'Eğitim hakkının engellenmesi', 'Eziyet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından 891 yıl hapis cezası verdi.Ayrıca, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Oktar'ı sorumlu tutarak toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ü de 8 bin 658 yıl hapis hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan Adnan Oktar'ın 83 farklı kadın avukatı ile 527 kez görüşme yapması yargıyı harekete geçirdi. Oktar'ın avukat görüşmelerine haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) ve mesai saatleri içerisinde olmak üzere 3 ay boyunca kısıtlama getirildi.