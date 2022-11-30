Adobe Photoshop Dekupe Nasıl Yapılır? Kolay Adobe Photoshop Dekupe Yapma Aracı ve Kısayolu

Adobe Photoshop dekupe nasıl yapılır için birçok seçenek mevcuttur. Fakat insanlar daha çok kolay yolları tercih etmektedir. Bundan hareketle Photoshop dekupe kısayol, resmin ayrıştırılma işleminde kolaylık sağladığı söylenebilir. Aynı zamanda tek tıkla Photoshop dekupe yapmak da yine kolaylık sağlayacaktır. Belirtildiği üzere resmin ayrıştırma işlemi Adobe Photoshop dekupe nedir sorusunun cevabıdır. Bu ayrıştırmayı yapmak için Pen tool ile dekupe nasıl yapılır konusun araştırılması yararlı olacaktır. Yine Photoshop dekupe nasıl yapılır için okuma yapmak ve video izlemekte faydalı olacaktır.

Adobe Photoshop Dekupe Nasıl Yapılır?

Teknolojin gelişmesi bazı Photoshop uygulamalarının üretilmesine imkân tanımıştır. Adobe Photoshop da bunlardan biridir. Bu uygulama üzerinden istenilen herhangi bir resmin, istenilen bir alanı ayrıştırılabilir. Örneğin kedi ve köpeğin olduğu bir resim var ve kediyi oradan almak istiyoruz. İşte Adobe Photoshop ile kedi o resimden ayrıştırılabilir. Adobe Photoshop programının Pen Tool seçeneği ile resmin ayrıştırma işlemi gerçekleşmektedir.

Adobe Photoshop Dekupe ile Resmin Ayrıştırılması

Öncelikle Adobe Photoshop programından Pen Tool aracına tıklarız. Programda yer alan Property kısmından path seçeneğini aktif hale getiririz. Resimde ayrıştırmak istediğimiz kısmın kenarına tıklarız ve bu dekupe işleminin başlangıç noktası olur. Ayrıştırmak istenilen kısımlara Mouse ile noktalar bırakılır. Eğer ayrıştırılmak istenen kısım düz ya da eğilimliyse ona göre hareket edilir. Yani Mouse tıklanıp bırakıldığında köşeli, sürüklendiğinde ise eğri çizgiler oluşur. Ayrıştırılmak istenen resmin etrafı nokta ve çizgilerle seçildiğinde başlangıç noktasına gelinir. Orada çıkan daireye tıklanır ve ayrışan resim path kısmına work path olarak gelir.

Kolay Adobe Photoshop Dekupe Yapma Aracı ve Kısayolu

Her uygulamanın kendine özgü kısayolları olur. Adobe Photoshop programında da dekupe işlemi yapılırken kullanılan bazı kısayollar vardır. Yani resmi ayrıştırmak için birtakım kısayollardan hareket edilebilir. Adobe Photoshop programında dekupe işlemi yapılırken kullanılan kısayolların bazıları şu şekildedir: Seçim kaldırma Control + D, son komutu geri alma Control + Z, varsayılan ön plan ya da arka plan renkleri D, kopyalama yoluyla yeni katman Control + J, kesme yoluyla yeni katman Shift + Control + J ve daha birçok kısayol vardır.