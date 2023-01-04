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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:19 Son Güncelleme: 4.1.2023 16:19

Adrasan Nerede? Yol Tarifi İle Adrasan Kamp Alanları Ve Bungalov Evlerine Nasıl Gidilir, Giriş Ücretleri Ne Kadar?

Adrasan nerede sorusunun yanıtını Akdeniz’in en güzel kıyı şehirlerinden biri olan Antalya’da aramak gerekir. Bunun yanında Adrasan’a nasıl gidilir sorularını yanıtlamak için beldeye olan ulaşım olanaklarına bakmalıyız. Deniz kasabası Adrasan’da nerede denize girilir diye de düşünmenize gerek yoktur. Öte yandan burada harika kamp alanları da vardır. Bu yüzden, Adrasan kamp alanlarına nasıl gidilir, nerede çadır kurulur bilgisine de sahip olmalıyız. İşte bu soruların yanıtı.

Adrasan Nerede? Yol Tarifi İle Adrasan Kamp Alanları Ve Bungalov Evlerine Nasıl Gidilir, Giriş Ücretleri Ne Kadar?

Kamp, sahil ve koylarıyla Adrasan yaz tatili için mükemmel bir seçenek olur. Adrasan nerede dediğimizde burada tatil yapanlar hemen cevaplayacaktır. Ayrıca bir kamp bölgesi Adrasan'da, Adrasan kamp alanlarına nasıl gidilir sorusuna insanlar, alternatif ulaşım araçlarını söyleyecektir. Oraya varınca zorlanmamak için, Adrasan kamp alanları giriş ücretleri ve Adrasan'da nerede çadır kurulur bilgilerine de sahip olunmalı. Ayrıca deniz turizmi için de biçilmiş kaftan olan Adrasan'da nerede denize girilir dediğimizde yüzülebilir koyların çok fazla olduğunu görürüz.

Adrasan Nerede?

Adrasan, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı kendine özgü güzellikleri olan sevimli bir kasabadır. Eski adı Çavuşköy olan bu kasaba yeşil ormanları, masmavi deniziyle Antalya'nın en gözde kasabalarındandır. Akdeniz'in bütün güzelliklerinden payını alan Adrasan tatil planları koyulabilir.

Adrasan'a Nasıl Gidilir?

Adrasan'a ulaşım üç şekilde sağlanır: uçak, otobüs ve araba. Uçakla gidince Antalya Havalimanı'ndan kalkan otobüsle ya da kiraladığınız arabayla kasabaya ulaşabilirsiniz. Arabayla Antalya-Kaş-Fethiye Sahil Yolu'nu etmeli oradan sonra, Kemer-Tekiorva ve Ulupınar'ı geçip Adrasan levhasından Adrasan yoluna girmelisiniz. Adrasan levhasından sonra yaklaşık 8 km gitmelisiniz. Otobüsle gittiyseniz otogara ulaştıktan sonra, ilçe otobüslerinin kalktığı terminalden Kumluca minibüslerine binip Adrasan'a ulaşabilirsiniz.

Adrasan'da Nerede Denize Girilir?

Koy ve sahilleriyle ünlü Akdeniz'de, Adrasan da pek çok koya sahiptir. Adrasan'da denize girilip yürüyüş yapılacak koylar: Ceneviz Koyu ve Sazak Koyu başta olmak üzere, Akseki Koyu, Korsan Koyu, Tuzla Koyu Ve Çoban Koyları bulunmaktadır.

Adrasan Kamp Alanlarına Nasıl Gidilir?

Bu sevimli kasabada pek çok kamp alanı vardır. Turizme uygun coğrafyası burada kamp turizmini çok iyi geliştirmiştir. Bölgenin kamp alanlarına kasabaya ulaştığınızda hem yürüyerek hem de araçla ulaşılabilirsiniz.

Burada işletme biçiminde kurulan kamp alanlarında ücretlendirme konaklamanın konfor, imkân ve ziyaretçilerine sağladığı zenginliklere göre değişmektedir. Kamp ücretleri geceliği kendi çadırınızı yanınızda getirmeniz belirleyip buna göre 80- 250 TL arasında fiyatlandırılmıştır. Yanınızdaki çadırlarınızla bu kamp alanlarında çadırınızı kurabilirsiniz.

Bungalov Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Adrasan'a ulaştığınızda bölgenin ünlü bungalov evlerinde de konaklayabilirsiniz. Bungalov evlerine ulaşmak için kamp alanlarına olan ulaşım seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Ulaşımının yanında bungalov evlerinde konaklama ücretleri ise 500 TL'den başlamaktadır. Yine evlerin imkân ve konforlarına göre bu ücretler değişmektedir.

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Adrasan Nerede? Yol Tarifi İle Adrasan Kamp Alanları Ve Bungalov Evlerine Nasıl Gidilir, Giriş Ücretleri Ne Kadar?
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