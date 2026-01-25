Haberler Yaşam Haberleri Adres değiştirdi yine kurtulamadı
Adres değiştirdi yine kurtulamadı

İzmir’de yaşayan Gözde Akbaba, takıntılı sevgilisi Lokman Etken’in kurbanı oldu. Talihsiz kadının ilçe değiştirdiği ancak yine de saplantılı adamdan kurtulamadığı ortaya çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Gözde Akbaba (26), geçen pazartesi günü oturduğu siteden çıktığı sırada, eski erkek arkadaşı Lokman Etken (33) tarafından tabancayla öldürüldü. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yakalanan saldırgan Lokman Etken ise tutuklandı. SABAH, sitenin güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin detaylarına ulaştı.



KAÇTI AMA KURTULAMADI
Daha önce Gaziemir ilçesinde oturan talihsiz genç kızın, Lokman Etken'den bir yıl önce ayrıldığı, ancak bu durumu kabullenemeyen Etken'in evi bıçakla basıp annesini, "Gözde'yi öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine genç kızın, saplantılı adamdan kurtulabilmek için bir ay önce annesiyle birlikte oturduğu Gaziemir ilçesinden 60 kilometre uzaklıktaki Menemen'e taşındığı öğrenildi. Cep telefon numarasını, ev adresini ve işyerini değiştiren, sosyal medya hesaplarının hepsini kapatan, şikâyetçi olup hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Gözde Akbaba'nın ne yaptıysa Lokman Etken'den kurtulamadığı belirlendi.

