Adrese teslim mezar taşı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Nuriş Kardeşler" veya "Karagümrük Çetesi" isimleriyle bilinen suç örgütüne düzenlenen ve 28 kişinin gözaltına alındığı operasyondan "Mezar Taşı" detayı çıktı. SABAH, düzenlenen operasyonla ilgili yeni bilgilere ve mezar taşının fotoğrafına ulaştı. İddialara göre; liderliğini N.E.'nin yaptığı suç örgütünün bazı üyeleri, Fatih'te bir iş insanını tehdit etti.

Şüpheliler, aralarında husumet bulunan 5 kişinin isimlerinin yazdığı bir mezar taşı oydurup üzerinde "Ölüm Tarihleri" yazan mermer oyma mezar taşını husumetli oldukları iş insanının işyerinin önüne bıraktı. Şüpheliler, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir parka üzerinde "Bize mesaj gönderenler akıllı olsun. Biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız. İsteyen skora baksın" yazılı pankart da astı. Söz konusu iş insanı ve diğer mağdurların şikâyeti üzerine gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.