Adventure Time Karakterleri - Adventure Time Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Adventure Time karakterleri bir çizgi filmden daha fazla şeyi ifade ediyor dersek yanılmış olmayız. Adventure Time karakterlerinin isimleri, hikayeleri ve özellikleri çocuklar dahil yetişkinlerin öğrenmesi ve dikkat etmesi gereken değerleri kapsar. Çocuklar için canavardan korkulmayacağı, yetişkinler için bir kişiye ön yargıyla yaklaşılmayacağı ve daha fazlası bu çizgi filmdedir. Aynı zamanda Adventure Time isimleri ile macera duygusunu hisseder ve maceranın peşinden gitmenin keyifli olduğunu anlarız.

Adventure Time Karakterleri

Bir çizgi filmden ne beklediğinize göre izleyeceğiniz ya da çocuğunuza izlettireceğiniz çizgi film de değişecektir. Maceranın eğlenceli olduğunu, keşif duygusunu ortaya çıkardığını, başarılı olmayı tetiklediğini ve buna benzer değerler için çocuğunuza Adventure Time çizgi filmini izlettirebilirsiniz. Bir çizgi filmden daha fazlasını elde etmek istiyorsanız bu çizgi film tam da size göredir. Adventure Time karakterleri bu gibi güzel ve özel değerlerin öğrenilmesi için kurgulanmış karakterlerdir. Bu karakterleri daha yakından tanımak elbette daha iyi olacaktır.

Adventure Time Karakterlerinin İsimleri

Adventure Time karakterlerinin her biri farklı bir değeri simgeler. Örneğin bir karakterde arkadaşlık sevgisinin güzel bir şey olduğunu öğreniriz. Diğer bir karakterde bir şeyleri başarma duygusunun benzersiz bir his bıraktığını öğreniriz. Daha çok karakter ve daha çok öğrenilmesi gereken değerler vardır. Bunlardan önce Adventure Time karakterlerini daha yakından tanıyalım.

Finn: Finn karakteri Adventure Time çizgi filmindeki başrol karakterdir.

Jake: Jake Finn karakterinin köpeği ve en yakın arkadaşıdır.

Prenses Ciklet: Prenses Ciklet pembe rengiyle beğeni toplayan bir karakterdir.

Marceline: Marceline vampir kraliçesi olarak karşımıza çıkan bir karakterdir.

Buz Kralı: Buz Kralı karakterini yaşı büyüklüğü ile tanırız. Yaşı yaklaşık 1.043'tür.

BMO: BMO karakterini konuşan bir bilgisayar olarak tanırız.

Adventure Time Karakterinin Özellikleri

Adventure Time karakterleri renkli dünyaya adım attıran karakterlerdir. Konuşan bir bilgisayar ile karşılaşma olasılığınız çok yüksektir. Adventure Time çizgi filminde bir köpek en yakın arkadaş olabilir. Bu çizgi filmde böyle farklı bir kurgu bizleri karşılar. Adventure Time karakterlerini daha yakından tanımak için özelliklerine bir göz gezdirelim.

FINN

Finn Adventure Time çizgi filminin ana karakteridir. Macera duygusu hiç bitmeyen bir karakterdir. Enerji dolu, herkese yardım etmek isteyen bir karakterdir.

JACKE

Jacke karakteri Finn karakterinin en yakın arkadaşıdır. Aynı zamanda Jacke bir köpektir. Jacke karakterinin çizgi filmdeki özelliği her şeyin yerine geçebilmesidir. Örneğin isterse bir kapıya dönüşebilir.

PRENSES CİKLET

Prenses Ciklet pespembe rengi ile dikkatimizi çeker. Çizgi filmde kendisine özgü bir hikayesi vardır. Bunun yanı sıra Prenses Ciklet karakterinin özelliği bilim insanı olmasıdır. Bu konuda da oldukça başarılıdır.

MARCELINE

Marceline çizgi filmde vampir kraliçedir. Vampir kraliçe yanında aynı zamanda hem insan hem de iblis karışımı kurgusal bir varlıktır. Bu karakter kimine sevimli gelebilir. Kimine de ürkütücü ve korkunç gelebilir.

BUZ KRALI

Buz Kralı karakteri gerçekten de çizgi filmde kraldır. Buz Kralı karakterinin özelliğinden biri yaşının oldukça büyük olmasıdır. Diğer bir özelliği ise büyü yapabilmesidir.