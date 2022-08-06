İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 'Aedes' türü sivrisinekler ile mücadele etmeye devam ediyor. Sivrisinekler içinde en tehlikeli tür olarak bilinen Aedes sivrisineği, özellikle Zika virüsünün bulaşmasına neden oluyor. Uzmanlar, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için tehlike yaratan Aedes sivrisinekleriyle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmayacağını belirtiyor. Hal böyleyken Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri ve tedavisi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Aedes (Sarı Humma) sivrisineği ısırığı nasıl geçer, tedavisi var mı? İşte detaylar…
Aedes (Sarı Humma) Sivrisineği ısırığı ile tehlike saçan bir türdür. Aedes aegypti - Sarı Humma Sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya özgü olan sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.
Prof. Dr. Kenan Midilli de sivrisinekler hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yıllarında İtalya'da girdi. Bize 2010 yılında batı sınırından giriş oldu. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda."
Özellikle dere yatağına yakın yerlerde sıklıkla görülmeye başlayan Aedes türü sivrisinek ısırığının belli başlı belirtileri bulunuyor. Aedes sivrisineği, soktuğu çocuklarda normalinden daha büyük bir yara bırakıyor. Sinek ısırığı sonrası bacağın kaşınmasıyla iz, normal sinekten daha büyük gözüküyor.
Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı.
Zika virüsü bulaştıran "Aedes" sivrisineğinin alerjik reaksiyona da yol açtığı bildirildi. Alerji ve Astım Derneği Başkanı, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, Aedesin virüs taşıma, bulaş gösterme kapasitesi yüksek ve yayılmacı bir tür olduğunu belirtti.
Akçay, "Aedes'in çocuklar üzerinde sokma işleminden sonra normal sivrisineğe oranla daha büyük ve yara formunda belirtiler bıraktığını görmekteyiz. İlaçlama uzun vadeli ve net bir çözüm değil" dedi.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam da vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
"Bulaştırdıkları tükürük bezi sıvısı alerjik ve immünolojik rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Sivrisinek ısırıklarında korunmak için karanlıkta dışarı çıkılmamalı, sulak alanlardan kaçınılmalı. Şiddetli reaksiyonlar için kortizonlu kremler kullanılmalı."
Aedes sivrisinek ısırığı ile bulaşan hastalıklar için tedavi ya da önleyici aşılar henüz geliştirilemedi. Genellikle gelişen belirtilerin hafifletilmesine yönelik bir tedavi uygulanıyor. Sadece sarı humma virüsüne karşı aşı geliştirildi. Herhangi bir sivrisinek ısırığı için yapılan tedaviler uygulanabilir.
Bunun dışında, kökten çözüm için Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" açıklamasında bulundu.