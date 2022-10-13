AEK Larnaca Fenerbahçe maçı canlı izle: AEK Larnaca Fenerbahçe canlı yayın kesintisiz şifresiz izle ekranı

AEK Larnaca Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ile milyonların gündemine geliyor. UEFA Avrupa Ligi canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak " AEK Larnaca Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte AEK Larnaca Fenerbahçe canlı izle linki ve tüm detaylar
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları bu akşam oynanıp tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs temsilcisini evinde 2 – 0 ile geçen sarı kanarya, şimdi deplasmanda mücadele verecek.
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE :Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.
AEK Larnaca Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr/sign-up