AFAD 16 yaşında! Yerlikaya: AFAD sadece bir kurum değil kara gün dostudur

"TEMEL AFET YÖNETİM KURUMUMUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD bugün; 8 bin 397 fedakâr personeli, 1,6 milyon gönüllüsü, 149 bin 873 arama kurtarmacısı, 1.259 araçlık müdahale araç ve ekipman envanteriyle; afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında milletimizin yanında duran temel afet yönetim kurumumuzdur" dedi. Yerlikaya, AFAD; sadece bir kurum değil, kara gün dostu olduğunu ifade etti.

"AFAD; SADECE BİR KURUM DEĞİL, KARA GÜN DOSTUDUR"

Afet yönetiminde; kriz yönetiminden risk yönetimine AFAD'la birlikte geçtiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Asrın Felaketi sonrası 'Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu' yine AFAD'la birlikte gerçekleştirdik. AFAD; sadece bir kurum değil, kara gün dostudur. Nerede bir afet varsa, hayatı yeniden ayağa kaldırmak için oradadır. AFAD son 16 yılda; 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak küresel vicdanın da sesi oldu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı; 14 uçak ve 19 İyilik Gemisi ile 104 bin tonu aşkın insani yardımı mazlumlara ulaştırdı" ifadelerini kullandı.

"BİR EL MUTLAKA UZANDIYSA; ORADA AFAD VARDI"

AFAD personeline, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere teşekkür eden Yerlikaya, "AFAD'ımızın her bir personeline, enkaz başında sabahlayan, bir cana ulaşmak için canını dişine takan arama kurtarma ekiplerimize, dağıttığı battaniye, ikram ettiği çorbasıyla yürekleri ısıtan; duasını, emeğini eksik etmeyen tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa; orada AFAD vardı" dedi.