AFAD 250 sözleşmeli personel alımı başvuruları: AFAD sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 1.250 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu kapsamda 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni istihdam edilecek. Adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detayları merak ediyor ve "AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak, kimler başvuruda bulunabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
AFAD sözleşmeli personel alımı başvuruları 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan kişilerle ilgili talepler dikkate alınmayacak. Başvurunun eksiksiz, hatasız ve ilana uygun şekilde tamamlanmasından adayların kendisi sorumlu olacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak şarttır. Ayrıca adayların 30 yaşını aşmamış olmaları, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve belirlenen boy-kilo oranına uygun olmaları gerekmektedir.
Adayların fiziksel ve ruhsal açıdan göreve engellerinin bulunmaması, her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmaları da şartlar arasında yer almaktadır. Her aday yalnızca tek bir il ve tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilir.