Haberler Yaşam Haberleri AFAD: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik
Giriş Tarihi: 19.2.2023 12:14 Son Güncelleme: 19.2.2023 12:24

AFAD: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

AFAD: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda." dedi.

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AFAD: 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik
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