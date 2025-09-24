AFAD deprem çalışma grubuna yeni üye kattı

Deprem konusunda politika önerileri geliştirmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve meydana gelen sarsıntılara ilişkin resmi verileri hızlı bir şekilde paylaşmak için çalışmalarını sürdüren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Çalışma Grubu'na yeni bir isim kattı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, alınan karar doğrultusunda komisyon üyesi olarak görevlendirildi.

ÜNİVERSİTE VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ

Uzman akademisyenlerin yer aldığı grup, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde toplumsal farkındalığı artırmayı ve bilimsel çalışmaları politika süreçlerine entegre etmeyi amaçlıyor.

YENİ GÖREVİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Türkdoğan'ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak. Yetkililer, akademisyenin deneyiminin deprem bilincinin artırılmasında önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.