AFAD duyurdu! Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 14.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)
Tarih:2026-03-10
Saat:14:20:20 TSİ
Enlem:36.56667 N
Boylam:31.46833 E
Derinlik:40.87 km
