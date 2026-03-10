Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu! Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:39

AFAD verilerine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 14.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 14.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

