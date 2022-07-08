Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu! İşte boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemler...
Giriş Tarihi: 8.7.2022 22:08

AFAD duyurdu! İşte boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında önemli artışlar yaşandığını hatırlatarak, can kayıplarının önüne geçmek için uygulanması gereken tedbir ve doğru müdahalelere ilişkin bilgi verdi.

AA
AFAD duyurdu! İşte boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemler...

AFAD'tan yapılan açıklamada, olası boğulma vakalarının önüne geçmek için öncelikle tehlikeli ve cankurtaran olmayan sularda yüzülmemesi ve yüzmenin yasaklandığı yerlerde suya girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde suya girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sahillerde denize girmek için güvenli yerler seçilmelidir. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde suya girilmemelidir. Bataklık bizi dibe doğru çekerek, boğulmamıza neden olabilir. Dalgalı ve rüzgarlı günlerde denize girmekten kaçınmalıyız. Çeken akıntı (RİP) olan yerlerde denize girilmemelidir." uyarısı yapıldı.

Azaltılan risklere rağmen boğulma olayı yaşanması ihtimaline karşı bazı kurtarma tekniklerinin bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurtarma anında; bulunduğumuz yer ile suda boğulan kişi yakın mesafede ise öncelikle kişiye uzun bir çubuk, ip ya da ipe bağlı can simidi, arabaların yedek lastiği gibi materyalleri atarak ulaşmaya çalışmalıyız. Boğulan kişinin bulunduğu yer karaya uzak bir mesafede ise yanımıza can simidi alarak yüzmeli, boğulmakta olan kişinin can simidine tutunmasını ve yüzerek karaya çıkmasını sağlamalıyız. Boğulmakta olan kişiyi yüzü yukarı gelecek şekilde döndürmeli ve bileğinden ya da saçından tutarak karaya çekmeliyiz. Kişinin baş ve gövdesi düz bir çizgide olacak şekilde, mümkünse iki kişi ile karaya çıkarmalıyız.

Boğulma olaylarında; kurtarma süreçlerinde yüzme bilen ve bu konuda eğitim görmüş kişilerin görev alması çok önemlidir. Aksi halde kurtarıcının da boğulabileceğini unutmamalıyız.

Boğulan kişi karaya çıkartıldığında; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalıyız, karaya çıkardığımız kişinin yaşamsal bulgularını değerlendirmeliyiz. Gerekli ise temel yaşam desteğine başlamalıyız."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Bayram namazı saat kaçta eda edilecek? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati 2022 ve il il bayram namazı saatleri
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı indirim aldı mı, zam geldi mi? 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?
Bekçi alımı sınav yerleri son dakika açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sınav belgesi sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası yeni düzenleme! Bütün çalışanları ilgilendiriyor: O tutarlar yüzde 50 arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD duyurdu! İşte boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA