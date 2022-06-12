AFAD BİLDİRİMİ nedir, hayati uyarı bildirimi neden gönderildi? iPhone kullanıcılarına siren sesli "AFAD hayati uyarı" panikletti!

iPhone kullanıcıları az önce telefonlarına gelen siren sesli "hayati uyarı bildirimi" ile büyük şaşkınlık yaşadı. "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın sel heyefla gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız" şeklindeki metinle gönderilen bildirim sonrası sosyal medyada binlece tweet atıldı. Vatandaşlar bu uyarıyla beraber büyük tedirginlik yaşadığını ifade etti. Peki, AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, neden gönderildi? İşte iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi detaylar...