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Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:56 Son Güncelleme: 12.6.2022 15:56

AFAD BİLDİRİMİ nedir, hayati uyarı bildirimi neden gönderildi? iPhone kullanıcılarına siren sesli "AFAD hayati uyarı" panikletti!

AFAD BİLDİRİMİ nedir, hayati uyarı bildirimi neden gönderildi? iPhone kullanıcılarına siren sesli AFAD hayati uyarı panikletti!

AFAD, iphone telefonlara siren sesiyle üst üst 4 kez hayati uyarı bildirimi gönderdi. Bu durum karşısında binlerce Apple kullancısı yaşadığı paniği sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu. Aniden gelen siren sesli bildirimde ülkemizde yaşanan meteorolojik şartlar neden gösterildi. Peki, AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, neden gönderildi? İşte iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi ile ilgili detaylar...

iPhone kullanıcıları az önce telefonlarına gelen siren sesli "hayati uyarı bildirimi" ile büyük şaşkınlık yaşadı. "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın sel heyefla gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız" şeklindeki metinle gönderilen bildirim sonrası sosyal medyada binlece tweet atıldı. Vatandaşlar bu uyarıyla beraber büyük tedirginlik yaşadığını ifade etti. Peki, AFAD hayati uyarı bildirimi nedir, neden gönderildi? İşte iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi detaylar...

IPHONE KULLANICILARI ŞAŞTI KALDI!

'Hayati Uyarı Bildirimi 'Ülkemizde devam eden meteoroloji şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 11 Acil Çağrı Merkezini arayınız.'' AFAD

Bu ifadelerin yer aldığı bildirim binlerce vatandaşta tedirginliğe neden oldu. Bu durum karşısında ise binlerce kişi twitter üzerinden yaşadığı korku ve paniği paylaştı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

-Uzun zaman sonra bir bildirim kalbimin ritmini değiştirdi #yagmur #afad

-Deprem oluyor sandım. #afad

-Afad'ın Hayati uyarısı hayatımı sonlandırıyordu #afad

-Selden değil de 2 kere kalp krizinden ölüyodum #afad

-#AFAD'cım neden iki kere gönderiyorsun, korktuk bak,

-Birden yüksek bi sesle şöyle bi mesaj geldi kalbim yerinde yok şu an #afad

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AFAD BİLDİRİMİ nedir, hayati uyarı bildirimi neden gönderildi? iPhone kullanıcılarına siren sesli "AFAD hayati uyarı" panikletti!
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