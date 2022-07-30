Haberler Yaşam Haberleri AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi
Giriş Tarihi: 30.7.2022 22:44 Son Güncelleme: 30.7.2022 22:46

AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

AFAD, İran’a insani yardım malzemesi gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yardımların uçağa yüklenilmesi sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verildi.

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AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi
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