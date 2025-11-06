AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: AFAD 1250 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

AFAD, binlerce adayı ilgilendiren personel alımı ilanını duyurdu. 2025 yılı kapsamında toplam 1250 yeni personel istihdam edilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler ve başvuru şartları hakkında detayları merak ediyor. Peki, AFAD personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte ayrıntılar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav ile 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD bünyesine 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.
AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da başladı ve 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.
Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır. Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün,saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.