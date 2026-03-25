Haberler Yaşam Haberleri AFAD’dan 8 saatlik kurtarma operasyonu
Giriş Tarihi: 25.03.2026 14:37

Çorum merkeze bağlı Sarmaşa Köyü yakınlarında araçlarıyla çamura saplanan 2’si çocuk 6 kişilik aile, AFAD ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Olay, dün akşam saatlerinde 20.05 sularında Sarmaşa Köyü hobi bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Araçlarının yoğun çamur nedeniyle hareket edemediğini fark eden aile ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgeye 3 araç ve 5 personelden oluşan kurtarma ekibi sevk edildi. Sarp arazi yapısı ve aşırı çamurlu zemin nedeniyle ekipler, İl Özel İdaresi'nden iş makinesi desteği talep etti. Ancak iş makinelerinin bölgeye ilerleyememesi üzerine kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdürüldü. Araçtan çıkarılan aile üyeleri, yaklaşık 1 kilometrelik mesafe boyunca ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye ulaştırıldı. Çocuklar personellerin sırtında taşınırken, yetişkinlerin bir kısmı sedyeyle taşındı. Gece yarısı başlayan operasyon, sabaha karşı saat 04.00 sularında başarıyla tamamlandı. Kurtarılan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

