Hatay'ın Yayladağı ilçesine 107 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Hama şehrinde önceki gece saat 23.56 sıralarında, AFAD'ın verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem başta Hatay olmak üzere Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da da hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay Valiliği, Suriye'de yaşanan 5.2'lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Deprem Uzmanı Naci Görür de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü, diğeri 5.5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı Arap levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" dedi.