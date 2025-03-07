Affetmenin ve arınmanın tam zamanı

Bağış ve tevbe ayı olan Ramazan'ı çok özlemiştik. Nasıl özlemeyelim ki, birçok ibadet bu aya mahsus olarak bize emredildi. Oruç bu ay boyunca farz kılındı. (Bakara 183-185) Sadaka-i fıtır bu ayda emredildi. İftar ve sahur bu ayın farklı bereketlerindendir. Birçok Müslüman zekatını bu ayda çıkarıyor ve muhtaç insanları sevindiriyor. Teravih namazını eda edelim. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an ile olan ilgimizi artırmalıyız. Rabbimizin mesajını kalpte hissederek hayatımıza tatbik edelim. Bu ayda şu noktaları da önemseyelim.

TEVBE EDELİM: Günahımız çok olabilir. Rahmanın affı elbette günahımızdan kat kat fazladır. Ümitsiz olmayalım. 'Günahından tevbe eden o günahı işlememiş gibidir' buyruluyor. Umudunuzu kaybetmeyiniz.

MUHTAÇLARI DOYURALIM: Soframızı muhtaçlara açalım. En kötü iftar; zenginin çağrılıp fakirin unutulduğu iftardır. Hz. İbrahim misafiri sofraya oturmadan sofraya oturmazmış. Hz. Ali sofraya oturacak birini bulamayınca üzülürmüş.

ORUCU ÖNEMSEYELİM: Oruç farzdır. Sıhhati yerinde olan, mukim ve ergenlik yaşına gelen her Müslümana oruç farzdır. Hasta olan, ileride hastalığı geçecekse iyileştiğinde tutmadığı günleri kaza eder.

KÜSLERİ BARIŞTIRALIM: İki Müslümanın küs kalması haramdır. Mutlaka küsleri barıştıralım. Kısa bir ömürde Allah'ın ram olmayacağı şeyler yapmayalım. Neyi paylaşamıyoruz?

BOŞ VE YALAN SÖZDEN UZAK DURALIM: Dedikodu, yalan, gıybet, sui zan ve bizi ilgilendirmeyen sözden uzak duralım. İnsanları birbirine düşman eden söylentilere itibar etmeyelim. Söze bakmadan evvel sözü nakledene bakalım (Hucurat 6)

KALBİMİZİ YOKLAYALIM: Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Bunun için 'Mümin niyeti amelinden daha kıymetlidir' denmiştir. İyiliklerimizi söylensin diye değil; Allah şahit olsun diye yapalım. Halkın ne dediğinden çok Hakkın ne dediği önemlidir. İhlasını kaybeden şeytanın oyununa gelmiştir.

SABIRLI VE TOLERANSLI OLALIM: Çabuk sinirlenen bir yapımız var. Fevri davranıyoruz. En ufak bir hadisede hemen silaha veya yaralayıcı aletlere sığınıyoruz. Akıbet ise felaket oluyor.

KOMŞULARIMIZI TANIYALIM: Geçenlerde İzmir'de vefatından sonra on sene boyunca dairesinde çürümüş cesedi bulunan yaşlı kadını hatırlarsınız. Garipleştik. Vurdumduymaz olduk. Komşuluklar ciddi darbe aldı. Komşu koşuya mirasçı kılınacak zannettim diyor Peygamberimiz.

GECE TERAVİH VE TEHECCÜDÜ KILALIM:

Bu iki sünneti ihmal etmeyelim. Teravihi evde de kılabiliriz. Ama evde kılmaya gayret edelim. Sahura kalmışken teheccüd kılmayı alışkanlığa çevirelim.

YETİMİ GİYDİRMEK SEVAPTIR: Hz. Resulullah (sav) ben ve yetimi sevindiren cennette beraberiz buyurdu. Yetimleri, düşmüşleri, muhtaçları yedirip giydirelim.

KUL HAKKINDAN TEVBE EDELİM: Olur ya; kul hakkını yemişsek önce o hakkı iade edelim, sonra da helalleşelim. Tevbe edelim. Mümin kul hakkı yemez. Yedirmez. Zulm etmez. Zulme boyun eğmez.

ANNE-BABA ZİYARET EDİLMELİ: Baba ve anne vefat etmişse, Ramazan'da mutlaka mezarına uğrayalım. Yaşıyorsa ve ayrı evde iseler güzel bir hediye ile onları ziyarete gidelim. İhtiyaçlarına göre alınacak gıda ile sofra hazırlayalım. Bazı kardeşlerimiz evlendikten sonra anne ve babayı ihmal ediyor. Bu çok yakışıksız bir durumdur.

KADİR GECESİNE HAZIRLIK: Leyle-i Kadir içinde Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda Kur'an'la ahdimiz, randevumuzu çoğaltmalıyız. Sahabe Kur'an sayfalarını göğüslerine bastırıp 'Rabbimin kitabı' diye söylenirlermiş. İşte bu kitabın indiği geceyi ihya edelim. Bin ay 83 yıl demektir. Yani Kadir gecesi 83 yıla denk geliyor.

AFFI ISKALAMAYALIM: Bu ayda şeytanlar zincirlenir ve cehennem kapıları kapanır. Bu ayda iki ayaklı şeytanlardan çekinelim. İnsan şeytanları cinni şeytanlardan çok daha zararlı ve tehlikelidir. Zira cinden olan şeytana 'euzu besmele' söylenince sinip giderler. Ama insan şeytanı euzu besmeleden bir şey anlamazlar.

KIBIRDEN VAZGEÇELİM: Olgunlaşmamış bazı insanların maddi veya benzeri bir farkındalık oluşturduğunda kendini çok özel zannettiğini görüyoruz. Sanki dağları yarıyormuş gibi. Halbuki kibir en büyük musibettir. Kibirle büyüyen aşağılanarak küçülür. Tevazu ile büyüyen şerefle itibar görür. Onun için bütün tavırlarımızı gözden geçirelim. Kibirli tavırlarımız varsa tevbe edelim.

GÖSTERİŞTEN UZAK DURALIM: Amelde gösteriş-sum'a- yani insanlar görsün ve alkışlasın düşüncesi bütün ameli yok eder. Yeter ki Rab razı olsun. İşte niyetimiz bu olsun. Ramazan gelince sahabe birbirleriyle kucaklaşırmış. Evlerden yemek çıkarmış. Bayram havası esermiş. Fakirler aranıp buluşulurmuş. Sahura kalkılırmış. Zira sahurda bereket vardır. Hastalar ziyaret edilirmiş. Toplu zikir ve dua edilirmiş. Dile hakim olunurmuş. Son 10 gün itikaf ibadetine sığınılırmış. Son 10 gün camide kalınıp sürekli ibadet edilirmiş. Kur'an hatmedilirmiş. Kısaca Ramazan'da Allah'ın razı olduğu her amele yer verilirmiş. Ramazanımız hayır ve bereketle geçsin.