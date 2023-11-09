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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Afganistan’dan gelip suç örgütü kurdu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Afganistan’dan gelip suç örgütü kurdu
Narkogüç operasyonları kapsamında Ankara merkezli 32 ilde 353 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 210 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 33 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve yaklaşık 4 milyon Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin Afgan asıllı Jamukhan Ulus liderliğinde suç örgütüyle ilişkili olduğu öğrenildi. Afganistan'dan resmi şekilde Türkiye'ye gelen Jamukhan'ın yerleştiği İzmir'de bir eğlence mekânında tanışarak evlendiği İlayda Ulus ile kurduğu suç örgütüyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Hatay başta olmak üzere uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Zehir taciri Ulus'un elde ettiği kazançla Hatay'da arazi aldığı ve kripto para yöntemi ile yurtdışına para çıkardığı belirlendi. Örgüte ait hesaplarda 135 milyon lira toplandığını saptayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ulus ile birlikte 10 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koydu.

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Afganistan’dan gelip suç örgütü kurdu
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