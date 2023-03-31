AFR Ayarı Nedir? LPG AFR Ayarı Nasıl ve Neden Yapılır, Kaç Olmalı?

AFR ayarı nedir sorusu, akılları en çok uygun fiyatlı bir yakıt türü olan LPG'yi getirmektedir. Diğer yakıt türlerine nazaran daha uygun maliyetler ile karşılanabilen LPG ile ilgili olarak LPG AFR ayarı kaç olmalı gibi konular da merak konusudur. Dilerseniz, AFR nasıl ölçülür, birlikte inceleyelim…

AFR Ayarı Nedir?

AFR ayarı tamamı ile eksiksiz bir LPG ayarı olarak bilinmektedir. Otomobilin, benzin içerisinde bulunan fabrikasyon biçimdeki yakıt-hava karışım miktarlarının okunarak seyir halinde, çeşitli şartlarda kullanılarak, otomobilin LPG sisteminin bu oranlar ile aynı şekilde ayarlanması olarak tanımlanabilmektedir. Aslında AFR; kelime kökeni olarak da İngilizce dilinden, Türkçe diline dahil olan bir sözcüktür. AFR'nin başındaki "A" harfi; Air-hava, "F" harfi; Fuel-yakıt, "R" harfiyse; Ratio-oran manasındadır. Kısacası AFR; "Hava Yakıt Oranı" manasına gelmektedir. Motor içerisindeki yakıtla beraber hava karışım miktarını ölçmek adına kullanımı tercih edilen bir terim olarak bilinmektedir.

LPG AFR Ayarı Nasıl ve Neden Yapılır?

LPG AFR ayarının nasıl ve neden yapıldığı konusunda çeşitli adımlar bulunmaktadır; bu adımlar sırası ile şu şekildedir;

1- Regülatör basıncının ayarlanması ile doğru enjektör nozullarının tercihi;

LPG regülatörünün basınç seviyesi adına özel kit kullanılmıyor ise, bu seviye 1.0 ile 1.5 bar arasında sabitlenmelidir. Bahsi geçen basınç oranlarına göre enjektörlerin nozulları doğru ve olması gereken ölçüde bulunmalıdır. Tüm enjektör oluşturucusunun motor kuvvetine göre, nozul çapı çerçeveleri bulunmaktadır ve bunlar kullanılabilmektedir.

2- Kapalı döngü alanında yol kontrollerinin yapılması;

Aracın yol ayar ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinlikle her devirde yol ayarı ve kontrolü yapılması elzemdir. Ayrıca yolda bir tane ''AEB214 OBD TESTER'' aletiyle, seyir halinde iken bu ayarı yapmak gereklidir.

3- Open Loop yani açık döngü alanı için AFR aletiyle ayarlama yapılması;

Otomobille seyir halindeyken kalibrasyon ayarı yaparken ''EOBD'' aletinin analiz edemediği, göremediği, okuyamadığı ve de analizini gerçekleştiremediği değişkenleri ortaya çıkarmak için Open Loop bölümünde gerçekleştirilen ayar, AFR ayarının da en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu alan için farklı bir aletle, örneğin; wideband O2 sensörü ile ayarlama gerçekleştirilmesi elzemdir.

LPG AFR Ayarı Kaç Olmalıdır?

Yapılan incelemelerin ışığında, en ideal ve en uygun ve de en sağlıklı yakıt hava karışımın seviyesinin; ''14.7'' olması gerektiği tespit edilmişti. Yani, 14.7 seviyesi en ideal AFR karışımı ile, en doğru yanma durumunun varlığını bize kanıtlamaktadır. Otomobillerde iki türlü okuma aralığı mevcuttur. Bunlardan ilki Narow band olarak tanımlanan ve araçlarda yer alan oksijen sensörüdür. Diğeri ise, wideband olarak tanımlanan geniş band sensörüdür. Bir taşıtın, oksijen sensörleri aracılığıyla okunması pek mümkün olmayan kısmı, wideband türü okuma gerçekleştirebilen sensörlerle ölçülebilmektedir ve de bu gibi bir cihaza ise AFR cihazı ifadesi verilmiştir. Diğer yakıt çeşitlerinin AFR oran miktarları şu şekildedir ve ayrıca bu oranlar örnek oranlardır;

Petrol: 14.7:1

Diesel: 14.6:1

Methanol: 6.4:1

Ethanol: 9.1

LPG: 15.5:1