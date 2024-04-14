Afrika sıcakları geliyor

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugünden itibaren yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında önemli oranda artış gözlenecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıkları, yaz sıcaklarını aratmayacak. Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası ile özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4-5 derece artacak. Karadeniz'in batısında sıcaklık nisan ayı normallerine göre daha yüksek olacak. Doğu Karadeniz'de ise salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış olacağı öngörülüyor. İç Anadolu'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Tahminlere göre hafta boyunca İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının 25 derece civarında olması, Bursa'da ise 27 dereceyi bulması bekleniyor. İzmir ve Antalya ise hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceği belirtiliyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının yurt genelinde 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta boyunca yurdun bazı bölgelerinde ise yer yer yağışlı hava etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Mardin, Van, Hakkari dışında yağış beklentisi bulunmuyor. SABAH