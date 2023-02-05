Haberler Yaşam Haberleri Afrika sineği ısırdı, hayatı kâbusa döndü
Giriş Tarihi: 5.2.2023

Afrika sineği ısırdı, hayatı kâbusa döndü

DHA
Afrika sineği ısırdı, hayatı kâbusa döndü
Zonguldaklı Murat Terzi (48) geçtiğimiz yaz Antalya'ya bir turizm firmasında şoför olarak çalışmak için gitti. Bir sinek tarafından ısırılan Terzi, 1 ay sonra halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikâyetler yaşamaya başladı. Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi'ye testler uygulansa da teşhis konulamadı. 2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, kendisini bir Afrika sineğinin ısırdığını, bu yüzden "layşmanyaz" hastalığına yakalandığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yüzü tanınamayacak hale gelen Terzi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin enfeksiyon biriminde 2 ay süreyle tedavi gördü. Terzi'nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı. Talihsiz adam "Kaşığı ağzıma götürüp yemek yiyemiyordum. Üstümü değiştiremiyordum. Hâlâ 1 yıllık raporum var. 1 yıl boyunca tedavi göreceğim. Çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok" dedi.



SİNEK, PARAZİTİ KÖPEKTEN ALIYOR
Terzi'nin sağlık kontrollerinin yapıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nin Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rafet Koca, "Sinekler layşmanyaz parazitini genelde kemirgen ve köpeklerden alıp insana bulaştırır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA | Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
SON DAKİKA! İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi: AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika sineği ısırdı, hayatı kâbusa döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA