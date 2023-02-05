Afrika sineği ısırdı, hayatı kâbusa döndü

Zonguldaklı Murat Terzi (48) geçtiğimiz yaz Antalya'ya bir turizm firmasında şoför olarak çalışmak için gitti. Bir sinek tarafından ısırılan Terzi, 1 ay sonra halsizlik, yürüme güçlüğü, idrar tutamama gibi şikâyetler yaşamaya başladı. Cildinin çeşitli noktalarında yaralar oluşan Murat Terzi'ye testler uygulansa da teşhis konulamadı. 2 ay sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, kendisini bir Afrika sineğinin ısırdığını, bu yüzden "layşmanyaz" hastalığına yakalandığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yüzü tanınamayacak hale gelen Terzi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin enfeksiyon biriminde 2 ay süreyle tedavi gördü. Terzi'nin vücudundaki yaralar iyileşse de yüzünde ve kollarında izler kaldı. Talihsiz adam "Kaşığı ağzıma götürüp yemek yiyemiyordum. Üstümü değiştiremiyordum. Hâlâ 1 yıllık raporum var. 1 yıl boyunca tedavi göreceğim. Çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok" dedi.Terzi'nin sağlık kontrollerinin yapıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nin Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rafet Koca, "Sinekler layşmanyaz parazitini genelde kemirgen ve köpeklerden alıp insana bulaştırır" dedi.