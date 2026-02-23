Afrika’da En Büyük Hafızlık İcazet Merasimi: 700 hafız icazet aldı

Afrika'nın en büyük hafızlık icazet töreni olarak kayıtlara geçen programda duygu dolu anlar yaşandı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 700 öğrenci düzenlenen törenle icazet aldı. Şehrin farklı bölgelerinden kortej oluşturarak tören alanına yürüyen öğrenciler, ilahiler ve dualar eşliğinde kilometrelerce uzanan bir kalabalık oluşturdu.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Ribat Eğitim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Küçüktoka, Afrika'da uzun yıllardır sürdürülen eğitim ve yardım çalışmalarının meyvelerinin alındığını söyleyerek "Yıllarca sadece eleştirmekle yetindik. Ancak Anadolu insanı son 30 yıldır diğergamlık bilinciyle burada kardeşlerine sahip çıktı. Okullar, yetimhaneler, hastaneler inşa edildi. İşte bugün bunun meyvelerini görüyoruz." İfadelerini kullandı.

GENÇLERİN MANEVİ DEĞERLERE YÖNELMESİ SEVİNDİRİCİ

Programda söz alan ilahiyatçı-yazar Ramazan Kayan ise Etiyopya'nın Bilal-i Habeşi ve Necaşi'nin yurdu olduğunu hatırlattı. Kayan, bölgenin İslam'la erken dönemde tanıştığını vurgulayarak, gençlerin yeniden kendi manevi değerlerine yönelmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

700 KÖYDE GÖREV YAPACAKLAR

İcazet alan 700 hafızın Ramazan boyunca imamı bulunmayan 700 köyde hatimle teravih namazı kıldıracağı açıklandı. Dernek Başkanı Seyit Duman ise amaçlarının Kur'an'ın evrensel mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak olduğunu ifade etti. Ramazan ayında gerçekleştirilen bu anlamlı program, Etiyopya'da Kur'an hizmetlerinin geldiği noktayı gözler önüne koydu.