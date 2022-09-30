Haberler Yaşam Haberleri Afyon Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Antalya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:00 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:01

Afyon Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Antalya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon Antalya arası kaç km sorusu, sıkça yolculuk eden herkesin araştırdığı konulardan biridir. İki şehir merkezi arasındaki mesafe uzak olmadığından genellikle özel araç ya da otobüs yolculuğu tercih edilir. Tüm vasıtaların seyir süresi birbirinden farklıdır. Özel aracı olmayan vatandaşlar, otobüsle Antalya Afyon arası kaç saat sorusunu yöneltiyor. Ekonomi şartları ve seyir süresi gibi etmenler, hangi vasıtayı kullanacağınızda belirleyici olacaktır. Peki, özel araçla, otobüsle, uçakla Antalya Afyon arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Afyon Antalya arası kaç km? İşte detaylar…

Afyon Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Antalya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon Antalya arası kaç km sorusuna cevap aranırken yolculuk süresi de dikkate alınması gereken konular arasındadır. Araç yolculuğunda karayolu mesafesi dikkate alınırken havayolu tercihinde kuş uçuşu mesafe önemlidir. Antalya Afyon arası kaç km sorusuna bu şekilde en doğru cevap bulunabilir. Afyon Antalya arası kaç saat sürer gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Özel Araçla Afyon Antalya Arası Kaç Saat Sürer?

Afyon Antalya arası 287 km'dir. Özel araçla bu iki şehir arasındaki yolculuk süresi 3 saat 30 dakikadır. İki şehrin yakın olması ve ulaşım imkânları nedeniyle en uygun alternatifin özel araç olduğunu söyleyebiliriz.

Otobüsle Afyon Antalya Arası Kaç Saat Sürer?

Otobüs de bu iki şehir arasındaki yolculuk için iyi bir alternatif olabilir. Firmaların sefer güzergâhı ve uğradığı yerleşim yerlerine göre yolculuk süresi değişir. Genel olarak yolculuk süresi 3 saat 45 dakika ile 4 saat arasında değişir.

Uçakla Antalya Afyon Arası Kaç Saat Sürer?

Afyon ile Antalya arasındaki mesafe uçak tercihi için uygun değildir. Bu nedenle iki şehir arasında firmaların direkt uçuşu yoktur. Genellikle uçak firmalarının İstanbul üzerinden aktarmalı şekilde uçuşları vardır. Bu nedenle iki şehir arası uçuşların süresi 9-10 saati bulabilir. Afyon-Antalya arası yolculuk için uçak, iyi bir seçim değildir.

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Afyon Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Antalya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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