Afyon Burdur Arası Kaç Km? Burdur Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesi'nden, Ege Bölgesi ve Orta Anadolu Bölgesi'ne geçiş lokasyonunda konumlanmış olan Burdur kenti, kültürel ve tarihi gerçekliğini kaybetmemiş olan kentler arasındadır. Bunun yanı sıra, Afyon kenti de, gıda ve mermercilik alanında hem ülke içi hem de ülke dışında ün kazanmış nadir kentler arasındadır. Bu iki kent yalnızca gıda ve mermer gibi alanlarda değil, aynı zamanda kültürel, tarihi ve mimari alanlarda da görülmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır. Bu sebeple, Burdur Afyon arası kaç km olduğu ve iki kent arasındaki mesafenin kaç saat süreceği gezginler ve bazı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Afyon Burdur Arası Kaç Km?

Türkiye'nin termal başkenti olarak da kabul edilen Afyonkarahisar veya genel tanımıyla Afyon kenti ile tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Burdur şehri arasında sayısız gezi planlanmakta ve gerçekleşmektedir. Bu gezi planlamaları öncesinde ise iki kent arasındaki km bilgisi merak konusu olmaktadır. Afyon Burdur arası 165 km olarak hesaplanmıştır.

Burdur Afyon Arası Kaç Kilometredir?

Güneybatı Anadolu'da konumlanmış olan Burdur ile İç Anadolu ve Batı Anadolu'yu birleştirerek bir köprü vazifesi gören Afyon şehri arasındaki kilometre bilgisi, yolculuk hesaplamaları yapan vatandaşlar için oldukça önemlidir. Genel ölçüm ve kabul ile, Burdur Afyon arası 165 kilometredir. İki kent arasındaki 165 kilometre süresi, çeşitli güzergahlarla ve ulaşım araçlarıyla az da olsa farklılığa uğrayabilmektedir.

Afyon Burdur Arası Kaç Saat Sürer?

Afyon ve Burdur arası 165 kilometre olarak hesaplanmıştır ve bu iki kent arasındaki mesafe çeşitli ulaşım araçlarıyla değişkenlik gösterebilmektedir. Afyon Burdur arası özel araç ile 1 saat 57 dakika sürerken, otobüs yolculuğu ile 2 saat 55 dakika kadar sürmektedir. İki kent arasındaki kilometre ise 165 km olarak bilinmektedir.