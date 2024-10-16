Afyon Isparta Arası Kaç Km? Isparta Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin güneybatısında yer alan Afyonkarahisar ve Isparta, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehirlerdir. Bu iki şehir arasında seyahat edenler, özellikle mesafeyi ve yolculuk süresini merak ederler. Hem turistik hem de iş amaçlı yolculukların sıklıkla yapıldığı Afyon Isparta arası kaç km ve kaç saat sürer?

Isparta Afyon Arası Kaç Kilometre?

Afyonkarahisar ile Isparta arasındaki mesafe, karayolu ile yaklaşık 110 kilometre civarındadır. Bu mesafe, güzergaha ve tercih edilen yola göre biraz farklılık gösterebilir, ancak genel olarak bu iki şehir arasındaki mesafe 110-120 kilometre arasında değişir.

Afyon - Isparta Arası Kaç Saat Sürer?

Afyonkarahisar'dan Isparta'ya özel araçla yapacağınız yolculuk, kullanılan yol güzergahına ve trafik durumuna bağlı olarak 1,5 ila 2 saat arasında sürmektedir. Genellikle D650 karayolu üzerinden yapılan bu yolculuk, düz ve rahat bir yolculuk sağlar. Yol boyunca çeşitli dinlenme tesisleri de mevcuttur, bu da seyahatinizi daha konforlu hale getirebilir.

Eğer otobüs ile yolculuk yapmayı planlıyorsanız, bu süre biraz daha uzayabilir. Otobüs seferlerinin molalar ve güzergahlar sebebiyle genellikle 3 saate kadar çıktığı görülmektedir. Afyonkarahisar ve Isparta arasında yolculuk genellikle rahat ve güvenli bir yoldan yapılır. Özellikle Dinar üzerinden ilerleyen yol, geniş ve düzgün bir asfalt yapısına sahiptir.