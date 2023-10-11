Afyon Kaplıcaları - Afyon Gazlıgöl, Heybeli, Sandıklı, Ömer-Gecek Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Afyon Kaplıcalarının tarih boyunca sağlık ve tedavi merkezi olarak kullanılmasının nedeni, burada bulunan termal suların sağlık açısından inanılmaz faydalar sunmasıdır. Kaplıcaların sıcak su kaynakları, romatizma, eklem problemleri, cilt hastalıkları ve daha birçok sağlık sorununa doğal bir çözüm sunar. Afyon Kaplıcaları arasında en çok bilinen Afyon Gazlıgöl, Heybeli, Sandıklı, Hüdai ve Ömer-Gecek termal kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorularına birden fazla seçenekle yanıt vermek mümkündür.

Afyon Gazlıgöl, Heybeli, Sandıklı, Ömer-Gecek Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

1.Gazlıgöl Kaplıcaları:

Gazlıgöl Kaplıcaları, Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 20 km güneybatısında bulunmaktadır.

Afyonkarahisar'dan Gazlıgöl Kaplıcalarına giden otobüsler veya minibüsler bulunmaktadır. Afyonkarahisar Otogarı'ndan bu güzergaha seyahat eden araçları araştırabilirsiniz.

Özel aracınız varsa, Afyonkarahisar il merkezinden D685 yolunu takip ederek Gazlıgöl Kaplıcalarına ulaşabilirsiniz.

2.Heybeli Kaplıcaları:

Heybeli Kaplıcaları, Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 10 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Afyonkarahisar'dan Heybeli Kaplıcalarına giden otobüsler veya minibüsler mevcut olabilir. Yerel ulaşım güzergahlarını kontrol edebilirsiniz.

Özel araç kullanıyorsanız, Afyonkarahisar il merkezinden D200 yolunu izleyerek Heybeli Kaplıcalarına ulaşabilirsiniz.

3.Sandıklı-Hüdai Kaplıcaları:

Sandıklı Kaplıcaları, Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 90 km güneybatısında yer almaktadır.

Afyonkarahisar'dan Sandıklı'ya giden otobüsler ve minibüsler bulunmaktadır. Afyonkarahisar'dan Sandıklı'ya seyahat etmek için bu ulaşım seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Özel araç kullanıyorsanız, Afyonkarahisar il merkezinden D685 yolunu takip ederek Sandıklı'ya ulaşabilirsiniz.

4.Ömer-Gecek Termal Kaplıcaları:

Ömer-Gecek Termal Kaplıcaları, Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 40 km kuzeybatısında yer almaktadır.