Afyon Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Konya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi'nde konumlanan Afyon ile İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış olan Konya arası yolculuk yapması gereken kişilerin en çok merak ettiği soru, hiç şüphesiz ki Afyon ile Konya arası kaç kilometre sorusu olmaktadır. Dilerseniz, Afyon Konya arası kaç saat, birlikte inceleyelim...

Afyon Konya Arası Kaç Km?

Çeşitli sebepler ile Türkiye içerisinde çeşitli şehirlere yolculuklar yapılıyor. Afyon ve Konya şehirlerine de belirli nedenlerden ötürü gerek özel araç, gerek uçak ve gerek ise otobüs ile yolculuklar yapılıyor. Afyon ve Konya arası; 227 ve 230 km arası olarak bilinmektedir. Kilometre bilgisi dışında, isteyen kişiler, Afyon ve Konya arasındaki km mesafesi için yol haritalarına bakabilmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle, Otobüsle Konya Afyon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Afyon Konya arası yolculuk özel araçla 227 kilometre olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir. Özel aracı ile Konya ve Afyon arası yolculuğa çıkan bir kişi saat 14:00'de yola çıkıyor ise, saat 16:30'da yolculuğunu tamamlayacaktır. Bu iki şehir arasındaki otobüs yolculuğu ise 230 kilometre ile yaklaşık olarak 3 saat sürüyor. Çeşitli otobüs firmaları aracılığıyla alınan biletler neticesinde, iki şehir arası yolculuk tamamlanabiliyor. Ayrıca özel araç ve otobüs yolculuğundan ziyade, bazı kişiler uçak yolculuğunu da tercih edebilmektedir. Konya ve Afyon arası uçak yolculuğu ise, 196 kilometre ile yaklaşık olarak 45 dakika sürüyor.