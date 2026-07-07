Haberler Yaşam Haberleri Afyon'da 'gözlem' şöleni
Giriş Tarihi: 7.07.2026

Afyon'da 'gözlem' şöleni

Afyon’da ’gözlem’ şöleni
  • ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gökyüzü tutkunlarını Afyonkarahisar'ın Frigya Bölgesi'nde yer alan Emre Gölü'nde 12- 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet etti. Kacır, "Rotamız gökyüzü, durağımız Afyonkarahisar" ifadelerini kullandı. Kacır, "Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde yıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz" çağrısında bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyon'da 'gözlem' şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA