Afyon’da ’gözlem’ şöleni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gökyüzü tutkunlarını Afyonkarahisar'ın Frigya Bölgesi'nde yer alan Emre Gölü'nde 12- 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne davet etti. Kacır, "Rotamız gökyüzü, durağımız Afyonkarahisar" ifadelerini kullandı. Kacır, "Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde yıldızları, gezegenleri ve Samanyolu'nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz" çağrısında bulundu.