Afyon’da kan donduran cinayet: 19 yaşındaki genç annesini öldürdü

Olay, Afyonkarahisar'ın Fatih Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, mahallede kavga çıktığı ve bir kişinin vurulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Sevgi E.'yi evinin içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Cinayetin ardından olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelilerin motosikletle kaçtığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, katil zanlısı H.H.B. ve yanında bulunan O.K. isimli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, cinayeti gerçekleştiren kişinin H.H.B. olduğu belirlendi.

İLK İFADESİNDE CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Polis tarafından gözaltına alınan 19 yaşındaki H.H.B., ilk ifadesinde annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu durumu hazmedemediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlı ve beraberindeki O.K.'nin, cinayette kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Katil zanlısı H.H.B. ve olay anında yanında bulunan O.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Cinayetle ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması beklenirken, mahallede yaşayan vatandaşlar yaşanan olay karşısında büyük bir şok yaşadı.