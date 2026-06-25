Afyonkarahisar için altın çağ: Hızlı tren, şehir hastanesi ve dev OSB’ler geliyor!

CHP'deki iç çekişmeler ve rant kavgalarından uzaklaşan Köksal'ın "temiz siyaset ve hizmet" için en doğru adrese geldiğini belirten Şahin; ''Ben mutlu olduğunu gözlemliyorum. Gerek belediye başkanımız gerek onunla beraber geçen belediye meclis üyelerimiz, kırk yıllık AK Partili gibi''dedi. Şahin ayrıca; 2027'de yolcu taşımaya başlayacak Yüksek Hızlı Tren hattı, 400 yataklı yeni Şehir Hastanesi, dünyada eşi olmayan Sağlık Endüstri Bölgesi, İhsaniye Sağlık ve Savunma Sanayii OSB ile Uluslararası Fuar Alanı müjdelerini peş peşe duyurdu. Afyonkarahisar'ın en yüksek teşvik oranlarına sahip 6. bölge avantajıyla bölgedeki yatırımcıların gözdesi haline geldiğini vurgulayan İl Başkanı Şahin, "Beklentiler yüksek, AK Parti vizyonu ve hükümetimizin desteğiyle Afyonkarahisar hizmete doyacak" mesajını verdi.

"BU ADRESTE ÇANTALARDA RÜŞVET, KULELER, PARA KUTULARI YOK"

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti ailesine katılım sürecini değerlendiren İl Başkanı Turgay Şahin, bu geçişin nasıl başarıldığına dair soruya net bir yanıt verdi: "Tamamen Cumhurbaşkanımızın karizması, güven veren tutumu ve AK Parti ailesinin temiz siyaset için doğru adres olduğunu göstermesi. Aşağı yukarı AK Parti'ye geçen tüm milletvekili ve belediye başkanlarımızdan aynı hikâyeyi dinliyoruz; yani bir aile ortamı olduğu ve temiz siyaset için de doğru adres olduğu. Çünkü bu adreste akçeli işler konuşulmuyor, kirli pazarlıklar yapılmıyor. Size birtakım tekliflerde bulunulmuyor; gayri yasal, gayri ahlaki. 'Para getir, dolar getir, duvarın kenarına koy' denilmiyor. Çantalarda para pul üzerinden rüşvet ve komisyon üzerinden dönen bir siyaset, hizmet anlayışı yok. Kuleler yok, para kutuları yok, baklava kutuları yok."

Derdi sadece hizmet olanların kaynakları doğru kullanmak için AK Parti'yi seçtiğini belirten Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi ortamını ise şu sözlerle eleştirdi: "Burcu Hanım şunu fark etti sanırım: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar, çekişmeler, çatışmalar... Yani para kavgası, rant kavgası var. Temiz kalmak isteyen, bütün dikkatini, enerjisini hizmete yoğunlaştırmak isteyen birisi için Cumhuriyet Halk Partisi ortamı doğru ortam değil. Yani sürekli sizin enerjinizi emen, motivasyonunuzu bozan bir ortam. Genel Başkan'ın Belediye Başkanı'na attığı mesajları gördünüz. Yani dün alkışladıklarını bir gün sonra yerin dibine sokan bir anlayışın egemen olduğu bir ortam. Huzurlu siyaset yapmak, temiz siyaset yapmak, hizmet siyaseti yapmak bu ortamda çok mümkün değil."

"BURCU HANIM'IN MUTLU OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM, SENDROM YAŞAMADIK"

Geçiş sürecinin ardından teşkilat ile belediye arasında tam bir uyum yakalandığını ifade eden Şahin, Burcu Köksal'ın partideki ilk izlenimlerini şu cümlelerle aktardı: "Bizim belediyeden, belediye bütçesinden bir talebimiz, bir takım pazarlıklarımız, hesaplarımız hiç olmadı, olması da mümkün değil. Çünkü kamunun parasını vatandaş için harcamanız gerekli, bir hizmet makamındasınız. Şükrediyorum ki bu geçiş sürecinin bir sendromu olmadı. Gerek Burcu Hanım cephesinde gerekse bizim teşkilatımız cephesinde bir yadırgama yok. Geçen cuma yerel yönetimler gündemli il danışma meclis toplantısı yaptık. İlk sözü Burcu Hanım'a verdik. Mahalle başkanlarımızın not ettiği eksikleri, sorunları açık yüreklilikle cevapladı, çözümler üretti, çözüm takvimleri verdi. Ben mutlu olduğunu gözlemliyorum. Gerek belediye başkanımız gerek onunla beraber geçen belediye meclis üyelerimiz, kırk yıllık AK Partili gibi..."

MERKEZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TRAFİK ÇÖZÜMLERİ

Kent merkezindeki kronikleşen sorunlara da değinen Şahin, hükümetin gücünü arkalarına aldıklarını belirterek kentsel dönüşüm projesine değindi: "Vatandaşımızın taleplerini biz biliyoruz. Çünkü geçmiş dönemde belli bir noktaya kadar gelmiş ama başarılamamış bir kentsel dönüşüm projesi vardı. Şimdi onun üzerine o çalışmalarımızdan da yararlanalım. Zaten Burcu Hanım rozet taktıktan sonraki gün belediye önünde güzel bir miting yaptı, orada vatandaşlara bu müjdeyi bizzat kendisi verdi, biz de destekliyoruz. Bunun dışında Afyon eski, kadim bir şehir. Şehir merkezinde bir sıkışma, bir trafik problemi var. Sokaklar dar, at arabalarına göre yapılmış sokaklar. Trafik ve otopark sorunu var. Onunla ilgili de inşallah çözümlerimiz olacak. Biz şu avantajı artık kullanacağız: Hükümet, AK hükümeti bu konuda hizmete destek vermek için mutlaka desteğini sunacaktır. Biz üç milletvekilimizle her hafta sahadayız. Bu anlamda tecrübeli ve hakikaten tuttuğunu koparan bir milletvekilili ekibimiz var. Onların bu enerjisini ve gayretini şimdi Afyonkarahisar şehir merkezi için de kullanma zamanı."

ULAŞIMDA DEV TAKVİM: HIZLI TREN VE HAVAYOLU YATIRIMLARI

Afyonkarahisar'ı adeta demir ağlarla öreceklerini belirten Turgay Şahin, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde tünellerin bittiğini ve altyapının %70 oranında tamamlandığını söyledi. Bakanlığın koyduğu takvimi açıklayan Şahin, şunları kaydetti: "Hızlı tren belki Afyon tarihinin kaydettiği en büyük ve en önemli yatırım olacak. Ulaştırma Bakanımız sadece bu iş için bir yıl içinde iki sefer geldi, şantiyede brifing aldı, gerekli talimatları verdi ve hedefler koydu. Bu hedefler şu: 2026 yılının sonuna kadar deneme sürüşlerine başlanılması, 2027'de de seyahat. Tünellerin tamamı bitti şu anda, açılmamış tünel yok. Ray döşenecek hale geldi. Afyon'dan bindiğinizde hızlı trenin ulaştığı her yere buradan ulaşabileceksiniz. Ayrıca İzmir-Afyon, Afyon-Eskişehir-İstanbul, Afyon-Konya arasındaki konvansiyonel eski hatların tamamı sıfırlandı şu anda, yenilendi. Biz aynı zamanda bakanımızdan eski hatlar için kaldırılan ekspres seferlerinin de yeniden konulmasını istedik." Zafer Havalimanı'na yönelik eleştirilere de yanıt veren Şahin, alanın lojistik bir güce dönüşeceğini şu sözlerle ifade etti: "Her ne kadar hesap kitap bilmeyenler yolcu garantili ödeme sistemini eleştirse de... Zannediyorlar ki bu yöntemle zarar ediliyor. Niye zarar edilsin? Oradan İstanbul bir saat yirmi dakika. Sonuçta Afyon bir havalimanını kazandı. Çok ciddi yatırımlar gelecek oraya. Uçakların tamir ve bakım merkezi kurulacak yakında, lojistik üs haline gelecek. Ayrıca Emirdağ Belediyemizin de katkısıyla bir pist yeri teminiyle gurbetçilerimizi cezbeden bir adım atılacak; sivil havacılık anlamında pilot ve eleman yetiştirilen okullar açılacak."

SAĞLIK, SANAYİ VE FUAR PROJELERİ MADDELER HALİNDE AÇIKLANDI

İl Başkanı Turgay Şahin, kentin vizyonunu değiştirecek dev yatırımları şu şekilde sıraladı: Sağlık ve Savunma Sanayii OSB: Şahin, sanayi hamlesine ilişkin, "Şu anda İhsaniye bölgesinde sağlık ve savunma sanayi organize sanayi bölgesinin hukuki sürecini tamamladı. Orası da açılacak. Afyon'da şu anda çok sayıda organize sanayi bölgesi var" bilgisini verdi. Dünyada Tek Sağlık Endüstri Bölgesi: Oteller bölgesindeki projeyi anlatan Şahin, "Afyon'da bir sağlık endüstri bölgesi oluşturduk, oteller bölgesinde. Türkiye'de tek. Yani sağlık turizmi, rehabilitasyon turizminin merkezi haline getirecek arazi tahsisleri yapıldı. Buna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın ortak olduğu şirket kuruldu. Dünyada sağlık turizminin merkezi haline getirecek çok önemli bir proje gerçekleşmek üzere" dedi.

400 Yataklı Yeni Şehir Hastanesi: Sağlık alanındaki yeni müjdeyi duyuran Şahin, "Şehir hastanesi için şu anda yer tahsisi aşamasına geldik. O konuda Bakan Bey müjdeyi verdi. İnşallah dört yüz yataklı bir şehir hastanesi şehrin doğu yakasında, Konya tarafına doğru yapılacak. Yer olarak lokasyon tam belli değil, alternatifler belli oldu. Afyon'un ihtiyacıydı bu, çünkü şehir büyüdü" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Fuar Alanı: Ticareti canlandıracak projeyi aktaran Şahin, "Afyon'a İzmir'de olduğu gibi çok donanımlı, kapsamlı bir fuar alanı da kazandıracağız inşallah. Bu da önümüzdeki yıl muhtemelen ilk açılışını yapacak. Blok mermerin, tarım sanayinin, tarım makineleri gibi çok farklı sektörlerin buluşacağı bir yer haline getirilecek. Yer belirlendi aslında, sadece bakanlıkların tahsis onayına kaldı" şeklinde konuştu.

"6. BÖLGE TEŞVİKLERİYLE EGE'NİN YATIRIM ÜSSÜYÜZ"

Afyonkarahisar'ın ekonomik cazibesinin çok yüksek olduğunu, komşu illerdeki iş adamlarının dahi kenti tercih ettiğini vurgulayan Şahin, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Biliyor musunuz, 6. bölge teşviklerinden yararlanıyoruz; Türkiye'nin en batısında yer alan en yüksek teşvik oranlarına sahip bölge. Burada kurduğumuz organize sanayi bölgeleri çok cazip. İzmirli, Uşaklı, Denizlili iş adamları orası yerine burayı tercih ediyor çünkü burada vergi ve diğer teşvikler üst düzeyde. Belediye başkanı da geçince her şeyi belediyede aldınız, beklentiler müthiş yükselmiş durumda. Bu beklentilerin altında kalmamalıyız. O yüzden iyi çalışacağız. Biz belediye başkanımızda bu gayreti, enerjiyi, bu ufuk ve vizyonu görüyoruz. AK Parti Teşkilatı'nın ufuk ve vizyonuyla birleştiğinde tabii ki Afyon'un hizmete doyacağını söylemek kehanet olmaz, gerçekçi olur."