Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar merkezli dev operasyon: Yasadışı bahis çetesine darbe
Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:39

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis gelirlerini kripto hesaplar üzerinden aklayan şüpheliler yakalandı. Fason şirketler üzerinden kurulan sistem çöktü, 13 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

  • ABONE OL

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, yasadışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri gelirleri farklı yöntemlerle akladıkları belirlendi.

KRİPTO HESAPLAR ÜZERİNDEN PARA AKIŞI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları kurdukları fason şirketler aracılığıyla kripto hesaplara aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bu yöntemle büyük miktarda paranın sistem dışına çıkarıldığı değerlendirildi. Afyonkarahisar merkezli olarak toplam 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA