Afyonkarahisar’da acı kaza kamerada: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:32

Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşete düşüren kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Emre Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre El, yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak durabilirken diğeri ise şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Emre El, A.A.K. (14), A.S. (15) ve M.K.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Emre El yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde otomobillerin çarpışması ve ardından savrularak şarampole girmeleri yer alıyor.

