Afyonkarahisar’da acı kaza: Yaşlı çift 1 gün arayla hayatını kaybetti!

Acı kaza, dün sabah saatlerinde Bolvadin- Emirdağ yolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. S.D., idaresindeki kamyonetle Mehmet Tuncer'in kullandığı 'patpat' olarak bilinen tarım aracı çarpıştı. Kazada sürücüler ile tarım aracındaki Havva Tuncer yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Tuncer dün hayatını kaybetti.
EŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Tuncer'in hastanede tedavisi süren eşi Havva Tuncer de bugün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tuncer çiftinin cenazesi Kemerkaya köyü mezarlığında toprağa verildi. Kamyonet sürücüsü S.D., taburcu olduktan sonra ifade için jandarma karakoluna götürüldü.